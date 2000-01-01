Аляпсков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляпсков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Аляпсков Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Аляпсков Арсений Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Аляпсков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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