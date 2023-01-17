(Петрова) Елена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Елена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Петров Федор Акимович

Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Петров Иван Акимович

Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Сын: (петров) Евсей Акимович

Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: (петров) Никита Акимович

Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (петров) Аким Петрович

Смерть
Неизвестно
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