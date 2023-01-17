(Петрова) Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Петров Иван Акимович
Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Отец ребёнка: (петров) Аким Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно