Остапенко Петр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остапенко Алексей Петрович

Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна

Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Бублик (Остапенко) Евгения Петровна

Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна

Смерть
Неизвестно

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