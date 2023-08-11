Остапенко Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остапенко Алексей Петрович
Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Бублик (Остапенко) Евгения Петровна
Мать ребёнка: Остапенко (Гайдай) Мария Наумовна
Смерть
Неизвестно