Фачков Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1937
Дата смерти13.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937
Отец: Фачков Андрей
Мать: Фачкова Клавдия
Рождение ребёнка
15.06.1962
Сын: Фачков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Фачкова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.03.1968
Дочь: Бучкова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Фачкова Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фачкова Нина Николаевна
Смерть
13.12.2010