Фачков Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фачков Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1937

Дата смерти

13.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1937

Отец: Фачков Андрей

Мать: Фачкова Клавдия

Рождение ребёнка
15.06.1962

Сын: Фачков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Фачкова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
02.03.1968

Дочь: Бучкова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Фачкова Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фачкова Нина Николаевна

Смерть
13.12.2010
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