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Ульянова Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1825 ст.

Дата смерти

После 1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.06.1847 ст.

Дочь: Ульянова Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.?.1849 ст.

Сын: Ульянов Степан Миронович

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Ульянова Марфа Мироновна

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.01.1854 ст.

Дочь: Ульянова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.?.1857 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Миронович

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.

Сын: Ульянов Сергей Миронович

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: Ульянова Ефросинья Мироновна

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Гурьянов-Ульянов Михаил Миронович

Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
После 1868 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
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