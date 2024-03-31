Ульянова Пелагея Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825 ст.
Дата смертиПосле 1868 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825 ст.
Отец: Прокопий
Рождение ребёнка
02.06.1847 ст.
Дочь: Ульянова Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
25.?.1849 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Ульянова Марфа Мироновна
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
30.01.1854 ст.
Дочь: Ульянова Анна Мироновна
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
18.?.1857 ст.
Сын: Ульянов Дмитрий Миронович
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
02.10.1860 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: Ульянова Ефросинья Мироновна
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Гурьянов-Ульянов Михаил Миронович
Отец ребёнка: Ульянов Мирон Никитич
Смерть
После 1868 ст.