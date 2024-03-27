Галлямметдинов Габдельбари
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Отец: Галляметдин
Мать: Ханифя Гыйльман Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саудяжихан Габдулла Кызы
Смерть
Неизвестно