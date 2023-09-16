Войлочников Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войлочников Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Михайлович Войлочников

Мать: Лукьянова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Войлочникова Эмилия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1967

Сын: Иван Анатольевич Войлочников

Мать ребёнка: Байгулова Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.05.1967

Сын: Войлочников Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Байгулова Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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