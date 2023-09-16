Войлочников Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Войлочникова Эмилия Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1967
Сын: Иван Анатольевич Войлочников
Мать ребёнка: Байгулова Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.05.1967
Сын: Войлочников Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Байгулова Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно