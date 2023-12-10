Логунов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980

Отец: Логунов Сергей

Мать: Колотовы Мария Мария

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