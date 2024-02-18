Фомина (Угрунова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.04.1909
Муж: Фомин Семен Фомич
невеста - подольская мещанка из с-ца Петрова
Рождение ребёнка
02.04.1911
Сын: Фомин Иван Семенович
Отец ребёнка: Фомин Семен Фомич
Смерть
Неизвестно