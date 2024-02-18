Фомина (Угрунова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Угрунова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.04.1909

Муж: Фомин Семен Фомич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
невеста - подольская мещанка из с-ца Петрова
Рождение ребёнка
02.04.1911

Сын: Фомин Иван Семенович

Отец ребёнка: Фомин Семен Фомич

Петрово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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