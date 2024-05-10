Демидов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1904
Дата смерти08.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Демидова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Мясникова (Демидова) Ираида Павловна
Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1935
Сын: Демидов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Демидова Руфима Павловна
Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна
Смерть
08.02.1943