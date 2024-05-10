Демидов Павел Васильевич 12.04.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1904

Дата смерти

08.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Демидова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Мясникова (Демидова) Ираида Павловна

Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1935

Сын: Демидов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Демидова Руфима Павловна

Мать ребёнка: Демидова (Морозова) Просковья Ивановна

Смерть
08.02.1943

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