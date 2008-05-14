Карелин кирилл сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин кирилл сергеевич

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Место рождения

Новоуральск

Дата рождения

14.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2008

Отец: не указан

Мать: Карелина ГАЛИНА ЮРЬЕВНА

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