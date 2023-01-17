Дементеева (Кудрявцева) Анисия Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Дементеев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Дементеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Дементеев Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Дементеев Михаил Павлович
Грозный, село Калиновское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно