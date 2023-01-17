Дементеева (Кудрявцева) Анисия Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементеева (Кудрявцева) Анисия Леоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кудрявцев Леон Родионович

Мать: Кудрявцева Степанида Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Дементеев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Дементеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Дементеев Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Дементеев Михаил Павлович

Грозный, село Калиновское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементеев Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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