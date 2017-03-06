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Сафронов Владимир Алексеевич
Сафронов Владимир Алексеевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
Дата рождения
06.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Сафронов Алексей Алексеевич
1985 г.р.
Мать
Сафронова (Андреева) Юлия Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2017
Отец:
Сафронов Алексей Алексеевич
Мать:
Сафронова Юлия Анатольевна
Санкт-Петербург
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