Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесничий Сергей Игоревич
Рождение ребёнка
17.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесничий Сергей Игоревич