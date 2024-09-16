Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесничая (Фёдорова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

1963 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1986

Отец: Фёдоров Николай Николаевич

Мать: Фëдорова (Солуянова) Марина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесничий Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
14.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесничий Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
17.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесничий Сергей Игоревич

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