Байрамгулова Факиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Байрамгулова Фатхия Хажиахметовна
Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Байрамгулов Зекериян Хажиахметович
Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Байрамгулов Мунир Хажиахметович
Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Байрамгулова Гатия Хажиахметовна
Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно