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Байрамгулова Факиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Байрамгулова Фатхия Хажиахметовна

Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Байрамгулов Зекериян Хажиахметович

Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Байрамгулов Мунир Хажиахметович

Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Байрамгулова Гатия Хажиахметовна

Отец ребёнка: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамгулов Хажиахмет Байрамгулович

Смерть
Неизвестно
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