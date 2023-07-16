Корякова (Sulima) Бронислава (Bronisława) Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корякова (Sulima) Бронислава (Bronisława) Игнатьевна

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Место рождения

Белосток, Белостокский уезд

Дата рождения

03.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898

Отец: Sulima Ignacy

Мать: Sulima (Bildziukiewicz) Konstancja

Белосток, Белостокский уезд
Бракосочетание
22.11.1919

Муж: Коряков Григорий Иванович

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.1922

Дочь: Сафонова (Корякова) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Коряков Григорий Иванович

Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Корякова) Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Коряков Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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