Корякова (Sulima) Бронислава (Bronisława) Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898
Отец: Sulima Ignacy
Бракосочетание
22.11.1919
Рождение ребёнка
22.04.1922
Дочь: Сафонова (Корякова) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Коряков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Корякова) Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Коряков Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно