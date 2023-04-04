Кузмина (Кузмина) Татьяна
Место рожденияЕремеево, Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1917
Дочь: Пронина Ольга
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Митрофан
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Федор
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Петр
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Григорий
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузмин Николай
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Варвара
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Анна
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Клавдия
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузмина Александра
Отец ребёнка: Кузмин Степан
Еремеево, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузмин Степан
Смерть
Неизвестно
Еремеево, Тамбовская губерния