Кузмина (Кузмина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузмина (Кузмина) Татьяна

Место рождения

Еремеево, Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1917

Дочь: Пронина Ольга

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Митрофан

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Федор

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Петр

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Григорий

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмин Николай

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Варвара

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Анна

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Клавдия

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузмина Александра

Отец ребёнка: Кузмин Степан

Еремеево, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузмин Степан

Смерть
Неизвестно
Еремеево, Тамбовская губерния
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