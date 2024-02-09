Калинка Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинка Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1977

Сын: Калинка Руслан Васильевич

Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Николаев, Львівська область
Рождение ребёнка
13.06.1982

Дочь: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна

Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна

Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область

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