Калинка Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1977
Сын: Калинка Руслан Васильевич
Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна
Николаев, Львівська область
Рождение ребёнка
13.06.1982
Дочь: Каленик (Калинка) Оксана Васильевна
Мать ребёнка: Радевич (Егорова) Любовь Александровна
Островной, ЗАТО город Островной, Мурманская область