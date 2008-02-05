Зименко (Туз) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1921
Дата смерти05.02.2008
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921
Отец: Туз Федор
Мать: Туз Галина Никифоровна
Рождение ребёнка
13.07.1946
Дочь: Королева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Зименко Петр Тарасович
Бракосочетание
25.07.1946
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зименко Петр Тарасович
Смерть
05.02.2008