Зименко (Туз) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗименко (Туз) Клавдия Федоровна

Зименко (Туз) Клавдия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1921

Дата смерти

05.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1921

Отец: Туз Федор

Мать: Туз Галина Никифоровна

Рождение ребёнка
13.07.1946

Дочь: Королева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Зименко Петр Тарасович

Бракосочетание
25.07.1946

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Виталий Петрович

Отец ребёнка: Зименко Петр Тарасович

Смерть
05.02.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close