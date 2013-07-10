Динмухаметова Рамина Чингизовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Динмухаметова Рамина Чингизовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.2013

Отец: не указан

Мать: Динмухаметова Лариса Каримовна

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