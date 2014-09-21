Савельев Иван Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельев Иван Фёдорович

Савельев Иван Фёдорович

avatar

Место рождения

Горки, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

12.02.1931

Дата смерти

21.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931

Отец: Савельев Фёдор Иванович

Мать: Савельева Евдокия Васильевна

Горки, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
21.02.1956

Жена: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1957

Дочь: Устинова (Савельева) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.05.1959

Сын: Савельев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1964

Сын: Савельев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Смерть
21.09.2014
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.