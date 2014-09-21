Савельев Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения12.02.1931
Дата смерти21.09.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1931
Бракосочетание
21.02.1956
Рождение ребёнка
05.08.1957
Дочь: Устинова (Савельева) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
13.05.1959
Сын: Савельев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
12.08.1964
Мать ребёнка: Савельева (Кураева) Лидия Федоровна
Смерть
21.09.2014