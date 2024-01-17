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Казаков Евдоким Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

25.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Казаков Хрисанф Трофимович

Мать: Казакова (Шохирева) Ефросинья Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Евдокимович

Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филаретовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна

Смерть
25.01.1938
Арестован 17 ноября 193/ г. Приговорен 16 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 25 января 1938 г. Реаб. 17 марта 1960 г. Читинским обл. ... Показать все

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