Казаков Евдоким Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти25.01.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Евдокимович
Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филаретовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Евдокия Филаретовна
Смерть
25.01.1938
Арестован 17 ноября 193/ г. Приговорен 16 декабря 1937 г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР к ВМН. Приговор исполнен 25 января 1938 г. Реаб. 17 марта 1960 г. Читинским обл. ... Показать все