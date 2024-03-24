Исаков Матвей Васильевич
Место рожденияд.Исаковы в.Северского сельсовета Даровского р-на
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Дарья Фроловна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна
Мать ребёнка: Исакова Дарья Фроловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Исакова) Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Исакова Дарья Фроловна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Куликова (Исакова) Ольга Матвеевна
Мать ребёнка: Исакова Дарья Фроловна
Смерть
1946