Меерсон Копель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Меерсон Натан
Мать: Меерсон ?
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: Фрухтбейн (Меерсон) Мирра
Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Меерсон (Meerson) Слава
Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Симкина (Меерсон) Софья
Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся
Смерть
1952