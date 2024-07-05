Меерсон Копель 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМеерсон Копель

Меерсон Копель

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Меерсон Натан

Мать: Меерсон ?

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: Фрухтбейн (Меерсон) Мирра

Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Меерсон (Meerson) Слава

Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Симкина (Меерсон) Софья

Мать ребёнка: Меерсон.Зарх (Zarh) Mуся

Смерть
1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.