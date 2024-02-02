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Паксюткин Денис Дмитриевич
Паксюткин Денис Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.02.1991
Пол
Мужской
Отец
Паксюткин Дмитрий Геннадьевич
Мать
Плискина Паксюткина Овчинникова Наталия Петровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1991
Отец:
Паксюткин Дмитрий Геннадьевич
Мать:
Плискина Паксюткина Овчинникова Наталия Петровна
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