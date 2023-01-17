Алексеев Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Алексеев Антон Иванович
Мать: не указана
В 1829 году взят в погонщики и на момент ревизии 1835 года еще не возвратился.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Алексеева Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Дарья
Смерть
Неизвестно