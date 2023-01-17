Алексеев Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Петр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Алексеев Антон Иванович

Мать: не указана

В 1829 году взят в погонщики и на момент ревизии 1835 года еще не возвратился.
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Алексеев Яков Петрович

Мать ребёнка: Алексеева Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Дарья

Смерть
Неизвестно
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