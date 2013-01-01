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Анисимов Иван Петрович
Анисимов Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2013
Пол
Мужской
Отец
Анисимов Петр
Мать
Анисимова Татьяна Алексеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013
Отец:
Анисимов Петр
Мать:
Анисимова Татьяна Алексеевна
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