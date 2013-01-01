Анисимов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2013

Отец: Анисимов Петр

Мать: Анисимова Татьяна Алексеевна

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