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Акинтьев Андрей Зеновьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов

Мать: Авдотья

Бракосочетание
15.09.1839

Жена: Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Акинтьева) Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Акинтьева) Надежда Андреева

Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Рождение ребёнка
31.01.1851

Сын: Акинтьев Лука Андреев

Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Рождение ребёнка
1857

Сын: Акинтьев Егор Андреев

Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)

Смерть
Неизвестно

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