Акинтьев Андрей Зеновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Акинтьев Зеновий Агафонов
Мать: Авдотья
Бракосочетание
15.09.1839
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Акинтьева) Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Акинтьева) Надежда Андреева
Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)
Рождение ребёнка
31.01.1851
Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Аграфена Сидорова (Евгеньева)
Смерть
Неизвестно