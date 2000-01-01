Кирпичникова Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Матрёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Кирпичников Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичников Степан Никитин

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичников Павел Андреев

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичников Андрей Никитин

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичников Алексей Никитин

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпичников Сергей Никитин

Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов

Смерть
Неизвестно
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