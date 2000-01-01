Кирпичникова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кирпичников Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичников Степан Никитин
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичников Павел Андреев
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичников Андрей Никитин
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичников Алексей Никитин
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпичников Сергей Никитин
Отец ребёнка: Кирпичников Никита Степанов
Смерть
Неизвестно