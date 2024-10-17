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Кузнецов Иван Дмитриевич

Место рождения

Пузырево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Пузырево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
14.04.1932

Дочь: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Кузнецов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна

Коняшино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне

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