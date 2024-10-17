Кузнецов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти?.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1932
Дочь: Косарева (Кузнецова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
20.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Кузнецов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова (Круглова) Ольга Егоровна
Смерть
?.03.1943
Причина смерти: На войне