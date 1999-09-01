Сафиуллин Флюн Губаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Флюн Губаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1934

Дата смерти

01.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934

Отец: Сафиуллин Губайдулла

Мать: Юсупова Кифая Юсуповна

Рождение ребёнка
16.09.1957

Сын: Сафиуллин Ленар Флюнович

Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Рождение ребёнка
18.06.1959

Сын: Сафиуллин Рунар Флюнович

Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Сафиуллин Раиф Флюнович

Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна

Смерть
01.09.1999
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