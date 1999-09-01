Сафиуллин Флюн Губаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1934
Дата смерти01.09.1999
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1934
Отец: Сафиуллин Губайдулла
Мать: Юсупова Кифая Юсуповна
Рождение ребёнка
16.09.1957
Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна
Рождение ребёнка
18.06.1959
Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафиуллина Танзиля Фазыловна
Смерть
01.09.1999