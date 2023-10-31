Яликова Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯликова Любовь Андреевна

Яликова Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1927

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927

Отец: Яликов Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close