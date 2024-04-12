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(Тышлек ГАГУЦ) Мария Саввична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911

Отец: Тышлек Гагуц Савва Христофорович

Мать: Тышлек Гагуц Анастасия Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
08.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,д/лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Лазарь Яковлевич Сарбаш и Вера Сеферова
Смерть
Неизвестно
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