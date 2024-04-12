(Тышлек ГАГУЦ) Мария Саввична
Место рождения
Дата рождения08.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
08.04.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.,д/лист-88,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Лазарь Яковлевич Сарбаш и Вера Сеферова
Смерть
Неизвестно