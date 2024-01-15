Клюкина Настасья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти07.01.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
04.09.1855
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
08.03.1862
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
04.04.1867
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
04.04.1867
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Рождение ребёнка
01.10.1872
Дочь: Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1874
Причина смерти: От рвоты