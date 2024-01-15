Клюкина Настасья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкина Настасья Васильева

Клюкина Настасья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

07.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Рождение ребёнка
04.09.1855

Сын: Клюкин Павел Васильев

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Рождение ребёнка
08.03.1862

Сын: Клюкин Алексей Васильев

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1867

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1867

Сын: Клюкин Павел Васильев

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1872

Дочь: Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Клюкин Василий Андреев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Василий Андреев

Смерть
07.01.1874
Причина смерти: От рвоты
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close