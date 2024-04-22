Пузыня Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1891 ст.
Дочь: Пузыня Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.
Дочь: Пузыня Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Дочь: Пузыня Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.
Дочь: Пузыня Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно