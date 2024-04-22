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Пузыня Григорий Григорьевич

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1891 ст.

Дочь: Пузыня Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1897 ст.

Дочь: Пузыня Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.

Дочь: Пузыня Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.

Сын: Пузыня Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1902 ст.

Дочь: Пузыня Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Анастасия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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