Филимонова Екатерина
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Филимонов Лукьян Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Филимонов Силуан Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Филимонов (рекрут С 1829) Степан Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Филимонов Кузьма Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филимонов Федот Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов (рекрут С 1808) Максим Ермолаевич
Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич
Смерть
Неизвестно