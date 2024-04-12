Филимонова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Екатерина

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кочин Емельян Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Филимонов Лукьян Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Филимонов Силуан Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Филимонов (рекрут С 1829) Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Филимонов Кузьма Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филимонов Федот Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов (рекрут С 1808) Максим Ермолаевич

Отец ребёнка: Филимонов Ермолай Никитич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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