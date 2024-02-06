Пашков Никифор
Место рожденияд. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно