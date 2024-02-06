Пашков Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Никифор

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Аким Никифорович

Мать ребёнка: не указана

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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