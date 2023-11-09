Орлов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1925

Дата смерти

02.02.1988

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Орлова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
24.03.1954

Дочь: Петрова Елена

Мать ребёнка: Орлова Серафима павловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Серафима павловна

Смерть
02.02.1988
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