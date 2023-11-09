Орлов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1925
Дата смерти02.02.1988
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1954
Дочь: Петрова Елена
Мать ребёнка: Орлова Серафима павловна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Серафима павловна
Смерть
02.02.1988