Нагавицына Татьяна Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин
Рождение ребёнка
1841
Сын: Нагавицын Матфей Михайлович
Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нагавицын Памфил Михайлович
Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин
Смерть
Неизвестно