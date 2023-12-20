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Нагавицына Татьяна Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чиркова (Нагавицына) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин

Рождение ребёнка
1841

Сын: Нагавицын Матфей Михайлович

Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нагавицын Памфил Михайлович

Отец ребёнка: Нагавицын Михаил Саввин

Смерть
Неизвестно

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