Сизых Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых Екатерина Ильинична

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Место рождения

Бурятская АССР, Бичурский район, село Ара-Киреть

Дата рождения

25.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950

Отец: Сизых Илья

Мать: не указана

Бурятская АССР, Бичурский район, село Ара-Киреть
Рождение ребёнка
07.10.1979

Сын: Сизых Валерий Иванович

Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1987

Сын: Сизых Денис Иванович

Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1989

Дочь: Булатова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович

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