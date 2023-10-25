Сизых Екатерина Ильинична
Место рожденияБурятская АССР, Бичурский район, село Ара-Киреть
Дата рождения25.11.1950
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1950
Отец: Сизых Илья
Бурятская АССР, Бичурский район, село Ара-Киреть
Рождение ребёнка
07.10.1979
Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1987
Сын: Сизых Денис Иванович
Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.01.1989
Дочь: Булатова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Сизых Иван Иванович