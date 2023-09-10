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- Елена Никитична

Место рождения

Малая Горка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Горка, Кологривский уезд, Костромская область
Восприемник
29.10.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.18-19 (Рождение №-61ж) Крёстная дочь - Анастасия Петровна из д.Ивакино
Смерть
Неизвестно

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