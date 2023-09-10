- Елена Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
29.10.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.18-19 (Рождение №-61ж) Крёстная дочь - Анастасия Петровна из д.Ивакино
Смерть
Неизвестно