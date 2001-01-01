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(Evans) Mary Sally
(Evans) Mary Sally
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
23.12.1826
Пол
Женский
Отец
Evans Thomas H.
1775 г.р.
Мать
Evans (Bell) Lavinia
1771 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Evans Thomas H.
Мать:
Evans Lavinia
Смерть
23.12.1826
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