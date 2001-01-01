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(Evans) Mary Sally

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

23.12.1826

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Evans Thomas H.

Мать: Evans Lavinia

Смерть
23.12.1826
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