Чернухо Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернухо Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Наталья

Отец ребёнка: Чернуха Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернуха) Любовь

Отец ребёнка: Чернуха Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернуха Иван

Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Чернуха Владимир

Отец ребёнка: Чернуха Иван

Рождение ребёнка
25.05.1955

Дочь: Лесова (Чернуха) Галина

Отец ребёнка: Чернуха Иван

Смерть
Неизвестно

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