Чернухо Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Наталья
Отец ребёнка: Чернуха Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернуха) Любовь
Отец ребёнка: Чернуха Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернуха Иван
Рождение ребёнка
06.03.1946
Сын: Чернуха Владимир
Отец ребёнка: Чернуха Иван
Рождение ребёнка
25.05.1955
Дочь: Лесова (Чернуха) Галина
Отец ребёнка: Чернуха Иван
Смерть
Неизвестно