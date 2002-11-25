Борисов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2002

Отец: Борисов Александр Евгеньевич

Мать: Борисова Лариса Петровна

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