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Суховерх Константин Степанович

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Место рождения

Язвины, Узденский район, Минская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Суховерх Степан

Мать: не указана

Язвины, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Петрович Раиса Константиновна

Мать ребёнка: Суховерх Анастасия Демьяновна

Песочное, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суховерх Анастасия Демьяновна

Смерть
05.12.1972
Несвиж, Несвижский район, Минская область
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