Суховерх Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти05.12.1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Суховерх Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Петрович Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Суховерх Анастасия Демьяновна
Песочное, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1972
Несвиж, Несвижский район, Минская область