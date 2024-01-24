Кузин Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузин Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Анна Александровна
Мать ребёнка: - Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Любовь Александровна
Мать ребёнка: - Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Нина Александровна
Мать ребёнка: - Матрёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Сергей Александрович
Мать ребёнка: - Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Матрёна
Смерть
Неизвестно