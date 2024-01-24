Кузин Александр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузин Александр Афанасьевич

Кузин Александр Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Анна Александровна

Мать ребёнка: - Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Любовь Александровна

Мать ребёнка: - Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Нина Александровна

Мать ребёнка: - Матрёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Сергей Александрович

Мать ребёнка: - Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Матрёна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close