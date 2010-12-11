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Корякин Иван Павлович

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Место рождения

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.02.1924

Дата смерти

11.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924

Отец: Корякин Павел Харитонович

Мать: не указана

Ржавец, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 05.08.1940 по ?.11.1942
Студенки, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
учитель русского языка и математики в сельской школе
Призыв на военную службу
03.11.1942
Александро-Невский, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Призван Ново-Деревенским РВК
Награда
27.06.1944
Награжден медалью «За боевые заслуги» приказом № 26 по 811 стрелковому полку 229 стрелковой дивизии 3 Прибалтийского фронта от 27.06.1944
Демобилизация
15.10.1945
Демобилизован 15.10.1945 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.
Смерть
11.12.2010
Леонтьево, Ступино, Московская область
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