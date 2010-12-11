Корякин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1924
Дата смерти11.12.2010
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1924
Отец: Корякин Павел Харитонович
Мать: не указана
Работа или профессия
С 05.08.1940 по ?.11.1942
Студенки, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
учитель русского языка и математики в сельской школе
Призыв на военную службу
03.11.1942
Александро-Невский, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Призван Ново-Деревенским РВК
Награда
27.06.1944
Награжден медалью «За боевые заслуги» приказом № 26 по 811 стрелковому полку 229 стрелковой дивизии 3 Прибалтийского фронта от 27.06.1944
Демобилизация
15.10.1945
Демобилизован 15.10.1945 г. на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г.
Смерть
11.12.2010
Леонтьево, Ступино, Московская область