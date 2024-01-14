Шейкина-Куйда Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1974
Бракосочетание
10.08.1991
Рождение ребёнка
13.09.1992
Отец ребёнка: Куйда Василий Дмитриевич
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.04.1999
Дочь: Куйда Милена Васильевна
Отец ребёнка: Куйда Василий Дмитриевич