Шейкина-Куйда Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шейкина-Куйда Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1974

Отец: Шейкин Геннадий Васильевич

Мать: Шейкина-Грушенко Людмила Николаевна

Бракосочетание
10.08.1991

Муж: Куйда Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.09.1992

Сын: Куйда Василий Васильевич

Отец ребёнка: Куйда Василий Дмитриевич

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.04.1999

Дочь: Куйда Милена Васильевна

Отец ребёнка: Куйда Василий Дмитриевич

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