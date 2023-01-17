Зайцев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1983
Сын: Зайцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Викторовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Александра Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018