Колпаков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1995
Дочь: Колпакова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Колпакова (Тарасова) Мария Константиновна
Рождение ребёнка
08.04.2001
Дочь: Колпакова Полина Владимировна
Мать ребёнка: Колпакова (Тарасова) Мария Константиновна