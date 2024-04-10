Колпаков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова (Тарасова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
28.04.1995

Дочь: Колпакова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Колпакова (Тарасова) Мария Константиновна

Рождение ребёнка
08.04.2001

Дочь: Колпакова Полина Владимировна

Мать ребёнка: Колпакова (Тарасова) Мария Константиновна

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